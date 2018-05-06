Легендарный Алекс Фергюсон госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" 76-летний Алекс Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Рейтер.

Фергюсон перенес операцию по поводу кровоизлияния в мозг. Сообщается, что операция прошла хорошо, но Фергюсону предстоит период интенсивной терапии. Также стало известно, что сын Фергюсона Даррен, возглавляющий клуб "Донкастер Роверс" из третьего по значимости дивизиона английского футбола, пропустил матч своей команды в субботу. Семья Алекса Фергюсона обратилась с просьбой соблюдать неприкосновенность частной жизни.

Вершины своей тренерской карьеры Фергюсон достиг в "МЮ", который возглавлял с 1986 по 2013 год. Шотландец завоевал с манкунианцами множество трофеев, среди которых 13 титулов чемпиона Англии и два кубка Лиги чемпионов.

Фергюсон покинул пост главного тренера "МЮ" в 2013 году, проведя с командой 810 матчей. После завершения тренерской карьеры шотландец вошел в совет директоров "Юнайтед", а также является глобальным послом клуба.