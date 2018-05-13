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    В Британии умер "добродушный" серийный убийца - СМИ

    (обновлено: )72
    По информации британских СМИ, маньяк после убийства мыл и одевал тела своих жертв, после чего в течение нескольких часов лежал с ними в кровати, за что и получил прозвище "добродушный убийца".
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Серийный убийца из Великобритании Деннис Нильсен, убивший 15 человек, скончался в тюрьме в возрасте 72 лет, пишет газета Sun со ссылкой на источник.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    По данным газеты, Нильсен отбывал пожизненный срок в тюрьме после того, как он был признан виновным в убийстве 15 человек. Преступника доставили в больницу после жалоб на сильные боли в кишечнике. После сложностей, возникших в результате срочной операции на брюшной полости, Нильсен скончался.

    "Он был доставлен в больницу в Йорк с проблемами с желудком. Вчера у него была операция, но в ходе операции возникли проблемы, и вскоре он умер", — заявил источник издания.

    По информации издания, убийца совершал преступления в период с 1978 по 1983 год. Нильсен признался в убийстве 15 или 16 молодых мужчин. Его жертвами становились подростки и молодые мужчины. Он расчленял тела многих своих жертв, после чего надругался над ними.

    Также преступник тщательно мыл и одевал тела своих жертв, после чего в течение нескольких часов лежал с ними в кровати. За свои "гуманные методы" он получил прозвище "добродушный убийца".

    В 1983 году он был признан виновным в убийстве семи человек и приговорен к 25 годам тюремного заключения, в 1994 году его приговорили к пожизненному заключению.

    Ранее сообщалось, что в Харькове произошла стрельба возле одного из ресторанов, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранение.

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