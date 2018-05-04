Гигантские крысы наводнили один из городов Британии

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Жители английского города Кингстон-апон-Халл сообщают, что их дома терроризируют гигантские крысы, сообщает The Mirror.

Множество мертвых грызунов валяются на улицах города. Ранее в городе были проведены работы по восстановлению трех дорог. После этого, по словам жителей, и появились грызуны. В настоящее время люди утверждают, что их дома буквально переполнены крысами.

При этом городской совет Халла и специалисты по экологической безопасности отрицают проблему крыс. Жители думают, что крыс спугнули работы, которые затронули канализацию.

В городском совете отметили, что в случае, если в Халле обнаружится жизнеспособная популяция грызунов, будут предприняты соответствующие меры. При этом чиновники отмечают, что улица, на которой появились крысы, находится во владении частных лиц, следовательно, совет не может нести ответственность за вывоз с нее мусора, которого, как отмечают местные жители, накопилось очень много в переулках и некоторых дворах.

Ранее сообщалось, что в пригороде Парижа Обервилье начали испытывать мини-гильотины для крыс.