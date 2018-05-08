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    Ученые объяснили, почему "думать вслух" полезно для решения проблем

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    Согласно данным проведенного исследования, когда человек проговаривает свои мысли, он как-бы освобождает мозг и дает выйти более глубоким идеям, которые ранее были незаметны.
    Люди беседуют. Архивное фото
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Исследователь из британского Университета Трента Кристофер Аткин провел исследования, в ходе которого выяснил, что проговаривать свои мысли —  хороший способ решить проблемы или вопросы.

    В лаборатории. Архивное фото
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    В ходе эксперимента людям нужно было разгадать сложную карточную головоломку. Те, кто делали это молча, допустили на 78% больше ошибок, чем те, кто проговаривал ход решения вслух, сообщает Daily Mail.

    Кристофер Аткин объяснил, что когда человек высказывает свои мысли, он освобождает мозг и дает выйти более глубоким идеям, которые ранее были незаметны. Мысли вслух также помогают сосредоточиться и сконцентрироваться. 

    Ранее ученые выяснили, что одиночество не чуждо ни молодым, ни пожилым. При этом молодые испытывают его чаще других. По их словам, одиночество причиняет вред такой же, как и пачка выкуренных сигарет в день.

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