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Тег
BRIT awards
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
3
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Адель стала четырехкратным лауреатом музыкальной премии Brit Awards
03:55 25.02.2016
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Английская певица Адель была названа лучшей британской исполнительницей и выиграла номинации "лучший альбом" и "мировой успех", а ее песня Hello была признана "лучшим синглом".
Падение Мадонны на Brit Awards 2015
10:13 26.02.2015
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Знаменитая певица не удержалась на ногах во время своего представления на церемонии вручения наград Brit Awards 2015
Лауреаты национальной музыкальной премии Brit Awards названы в Лондоне
02:13 26.02.2015
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Группой года была названа Royal Blood, дуэту также присуждена премия за лучший клип, лучшей иностранной группой стали ветераны сцены Foo Fighters.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
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На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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