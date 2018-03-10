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    BRIT awards

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Певица Адель
    Адель стала четырехкратным лауреатом музыкальной премии Brit Awards
    03:55 25.02.2016
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    Английская певица Адель была названа лучшей британской исполнительницей и выиграла номинации "лучший альбом" и "мировой успех", а ее песня Hello была признана "лучшим синглом".
    Падение Мадонны на вручении премии Brit Awards 2015
    Падение Мадонны на Brit Awards 2015 
    10:13 26.02.2015
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    Знаменитая певица не удержалась на ногах во время своего представления на церемонии вручения наград Brit Awards 2015
    Brit Awards
    Лауреаты национальной музыкальной премии Brit Awards названы в Лондоне
    02:13 26.02.2015
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    Группой года была названа Royal Blood, дуэту также присуждена премия за лучший клип, лучшей иностранной группой стали ветераны сцены Foo Fighters.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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