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    Россия рискует стать "изгоем" из-за дела Скрипаля - MI5

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (228)

    (обновлено: )13503
    Как отметил глава британской службы безопасности, правительство России "вопиющим образом нарушает международные нормы права" и проводит курс при помощи "агрессивных и вредоносных действий своих военных и спецслужб".
    Глава службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер
    zdnet

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Россия рискует стать "изолированной парией" из-за дела Скрипаля, заявил глава британской службы безопасности (MI5) Эндрю Паркер, сообщает Reuters.

    Заседание Совбеза ООН по делу Скрипалей. Видео
    RT на русском/Youtube
    Заседание Совбеза ООН по "делу Скрипалей"

    "Нападение на Скрипалей является примером "злостных действий России", которые могут привести к тому, что страна станет изолированной парией во всем мире", — говорится в речи Паркера, с которой он намерен выступить перед европейскими коллегами в Берлине.

    По его словам, правительство России "вопиющим образом нарушает международные нормы права" и проводит курс при помощи "агрессивных и вредоносных действий своих военных и спецслужб".

    Он также отметил "беспрецедентный уровень дезинформации", поступающей из России после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

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