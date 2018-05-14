Россия рискует стать "изгоем" из-за дела Скрипаля - MI5

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Россия рискует стать "изолированной парией" из-за дела Скрипаля, заявил глава британской службы безопасности (MI5) Эндрю Паркер, сообщает Reuters.

"Нападение на Скрипалей является примером "злостных действий России", которые могут привести к тому, что страна станет изолированной парией во всем мире", — говорится в речи Паркера, с которой он намерен выступить перед европейскими коллегами в Берлине.

По его словам, правительство России "вопиющим образом нарушает международные нормы права" и проводит курс при помощи "агрессивных и вредоносных действий своих военных и спецслужб".

Он также отметил "беспрецедентный уровень дезинформации", поступающей из России после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.