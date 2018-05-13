Первые кадры с места ДТП с юными футболистами из Украины под Брестом

Пресс-служба ГАИ Брестской области (Белоруссия) сообщает, что авария произошла утром 13 мая на 54 км автодороги Р-98 Каменец — Шерешево — Свислочь, вблизи деревни Мартынюки.

"По предварительной информации: водитель (1976 г. р., гражданин Украины) управляя автомобилем марки "Рено Мастер", совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя", — сказано в сообщении.

Смотрите также: Жуткое ДТП в Днепре: в сети выложены новые кадры

В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении.

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что юные украинские футболисты пострадали в ДТП под Каменцом в Брестской области, один ребенок погиб.