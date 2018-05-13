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    Фотоленты

    Первые кадры с места ДТП с юными футболистами из Украины под Брестом

    (обновлено: )22301
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    gaibrest.by
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    gaibrest.by
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    gaibrest.by
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    gaibrest.by
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    gaibrest.by

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    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии

    Пресс-служба ГАИ Брестской области (Белоруссия) сообщает, что авария произошла утром 13 мая на 54 км автодороги Р-98 Каменец — Шерешево — Свислочь, вблизи деревни Мартынюки.

    ДТП в Запорожье
    061.ua
    В Запорожье в ДТП столкнулись 10 авто и маршрутка

    "По предварительной информации: водитель (1976 г. р., гражданин Украины) управляя автомобилем марки "Рено Мастер", совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя", — сказано в сообщении.

    Смотрите также: Жуткое ДТП в Днепре: в сети выложены новые кадры

    В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении.

    Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что юные украинские футболисты пострадали в ДТП под Каменцом в Брестской области, один ребенок погиб.

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