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    Как Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

    (обновлено: )80
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    REUTERS Simon Dawson
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    REUTERS Simon Dawson
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    REUTERS Simon Dawson
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    REUTERS Simon Dawson
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    REUTERS Simon Dawson
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    REUTERS Simon Dawson
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    REUTERS Simon Dawson
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    REUTERS Simon Dawson
    Британия готовится к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    REUTERS Henry Nicholls

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    Свадьба британского принца Уэльского Гарри и актрисы Меган Маркл запланирована на 19 мая. Пара уже разослала пригласительные гостям, среди которых не будет политиков. В список приглашенных не попала даже британский премьер Тереза Мэй.

    В Великобритании уже развернулась подготовка к бракосочетанию, которое привлечет внимание всего мира. В первую очередь постарались продавцы сувенирной продукции, которые выпустили всевозможные предметы с фотографией молодоженов.

    Королевский повар уже написал в Twitter, что одна из компаний, очевидно не британская, по ошибке поместила на сувенирную тарелку фотографию не Гарри, а известного певца Эда Ширана.

    Сувениры с лицами Гарри и Меган не из самых дешевых: цены на керамические кружки колеблются в пределах 8-14 фунтов стерлингов (300-520 гривен). Жестяная коробка под чай с портретом принца и его невесты — 6-7 фунтов (около 250 гривен).

    Смотрите также: Невеста принца Гарри: в сети появились откровенные фото

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