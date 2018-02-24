Масштабное ДТП под Винницей: трое погибших

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В селе Агрономичное Винницкой области произошло масштабное ДТП.

"Сегодня под Винницей, в селе Агрономичное, автомобиль "Москвич" врезался в столб. Подробности происшествия уточняются. На данный момент известно о трёх погибших", — сообщает подробности dtp.kiev.ua.

На месте происшествия работали скорая помощь, бойцы ГСЧС, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

dtp.kiev.ua Смертельное ДТП под Винницей

Напомним, утром 22 февраля на трассе в Винницкой области девять человек пострадали после нескольких столкновений на обочине у перекрестка. Один из водителей протаранил машину скорой помощи, прибывшую для оказания помощи первому пострадавшему.