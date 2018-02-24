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    Происшествия

    Масштабное ДТП под Винницей: трое погибших

    (обновлено: )50210
    Сообщается, что в результате аварии погибли три человека. Водитель автомобиля "Москвич" не справился с управлением и врезался в столб.
    Смертельное ДТП под Винницей
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В селе Агрономичное Винницкой области произошло масштабное ДТП.

    "Сегодня под Винницей, в селе Агрономичное, автомобиль "Москвич" врезался в столб. Подробности происшествия уточняются. На данный момент известно о трёх погибших", — сообщает подробности dtp.kiev.ua

    На месте происшествия работали скорая помощь, бойцы ГСЧС, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

    dtp.kiev.ua
    Смертельное ДТП под Винницей

    Напомним, утром 22 февраля на трассе в Винницкой области девять человек пострадали после нескольких столкновений на обочине у перекрестка. Один из водителей протаранил машину скорой помощи, прибывшую для оказания помощи первому пострадавшему.

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