На Волыни микроавтобус полиции при ДТП сломал столб

Фото varta1.com.ua

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Волынской области в районном центре Киверцы автомобиль Mercedes Benz Vito под управлением местного жителя столкнулся с микроавтобусом криминалистов местной полиции.

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"Водитель Mercedes не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю Renault Master волынской полиции с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств", — сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

Фото varta1.com.ua Микроавтобус полиции попал в аварию в Волынской области

За рулем автобуса криминалистической лаборатории находился 29-летний сотрудник полиции, который госпитализирован.

По факту нарушения правил дорожного движения решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Напомним, утром 22 февраля на трассе в Винницкой области девять человек пострадали после нескольких столкновений на обочине у перекрестка. Один из водителей протаранил машину скорой помощи, прибывшую для оказания помощи первому пострадавшему.