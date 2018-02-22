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    На Волыни микроавтобус полиции при ДТП сломал столб

    (обновлено: )132
    Водитель Mercedes Benz Vito не пропустил автомобиль криминалистической лаборатории, который двигался с проблесковыми маячками и включенной сиреной. В аварии пострадал полицейский-криминалист.
    Микроавтобус полиции попал в аварию в Волынской области
    Фото varta1.com.ua

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Волынской области в районном центре Киверцы автомобиль Mercedes Benz Vito под управлением местного жителя столкнулся с микроавтобусом криминалистов местной полиции.

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    "Водитель Mercedes не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю Renault Master волынской полиции с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств", — сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

    Фото varta1.com.ua
    Микроавтобус полиции попал в аварию в Волынской области

    За рулем автобуса криминалистической лаборатории находился 29-летний сотрудник полиции, который госпитализирован.

    По факту нарушения правил дорожного движения решается вопрос об открытии уголовного производства.

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    Напомним, утром 22 февраля на трассе в Винницкой области девять человек пострадали после нескольких столкновений на обочине у перекрестка. Один из водителей протаранил машину скорой помощи, прибывшую для оказания помощи первому пострадавшему.

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