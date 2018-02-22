На Волыни микроавтобус полиции при ДТП сломал столб

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Волынской области в районном центре Киверцы автомобиль Mercedes Benz Vito под управлением местного жителя столкнулся с микроавтобусом криминалистов местной полиции.
Смотрите также: Под Ровно фура вылетела в кювет и нависла над дорогой
"Водитель Mercedes не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю Renault Master волынской полиции с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств", — сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.
За рулем автобуса криминалистической лаборатории находился 29-летний сотрудник полиции, который госпитализирован.
По факту нарушения правил дорожного движения решается вопрос об открытии уголовного производства.
Смотрите также: В Днепре массовая драка под супермаркетом закончилась стрельбой
Напомним, утром 22 февраля на трассе в Винницкой области девять человек пострадали после нескольких столкновений на обочине у перекрестка. Один из водителей протаранил машину скорой помощи, прибывшую для оказания помощи первому пострадавшему.