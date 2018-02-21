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    Под Харьковом пьянка переросла в драку, убит мужчина

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (276)

    (обновлено: )18110
    По данным полиции, мужчины употребляли алкогольные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил знакомого ножом в область сердца.
    Нож, изъятый на месте убийства под Харьковом
    ГУ НП в Харьковской области/Facebook

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Работники Змиевского отдела полиции задержали жителя села Тарановка Харьковской области по подозрению в убийстве знакомого, сообщает утром в среду пресс-служба областной полиции.

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    Фото: Igor Zinkevych в Facebook
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    Тело мужчины с ножевым ранением обнаружил местный житель.

    В ходе проведения розыскных мероприятий в совершении преступления был задержан 39-летний ранее судимый житель района. Установлено, что мужчины употребляли алкогольные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил знакомого ножом в область сердца.

    Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

    ГУ НП в Харьковской области/Facebook, 21 февраля 2018

    Ранее в Розовском районе Запорожской области мужчина зарезал десантника 79-й бригады и девушку.

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