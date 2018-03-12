На видео попал момент аварии в Киеве с участием такси

По данным Информатора, таксист ехал по бульвару Леси Украинки в сторону улицы Бассейной на зеленый свет светофора.

"С улицы Алмазова выехал BMW, ударил Toyota, из-за чего она врезалась в забор", — сказано в сообщении.

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Водитель BMW с места ДТП скрылся. Позже его задержали патрульные. По данным издания, "владелец авто был пьян".

В момент аварии в такси находились два пассажира. Они не пострадали. Второму водителю понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали.