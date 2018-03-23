Строители переходят на китайский металл. Ждем аварий?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Импортируем даже металл

Украина издавна славилась своей металлургией. Отечественный металлопрокат хорошо продавался не только на внешних рынках (страна входит в десятку крупнейших экспортеров), но и на внутреннем рынке. Прокат используется непосредственно в конструкциях (мосты, здания, железобетонные изделия и т. п.), поэтому не удивительно, что основными потребителями украинского проката является строительство и машиностроение. Отечественная металлопродукция была и дешевле, и качественней зарубежных аналогов, да и доставлялась быстрее. Однако в начале этого года украинские производители стели стремительно терять свою долю на внутреннем рынке.

За январь-февраль 2018 года в Украину импортировано 193 тысяч тонн металлопроката, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если за первые два месяца 2017 года из 788 тысяч тонн, использованных украинским потребителем, на долю импорта приходилось 17,3%, то, за аналогичный период 2018 года (527 тысяч тонн), потребленных внутренним рынком, доля импорта достигла 31%. Таким образом, доля импорта увеличилась почти в 2 раза!

Как сообщили в объедении предприятий "Укрметаллургпром", импортные поставки бурно растут с 2015 года. Если 3 года назад в Украину было завезено 770 тысяч тонн металлопроката, то в 2016 году объем увеличился до 1060 тысяч тонн, то в 2017 году этот показатель составил уже 1302 тысяч тонн.

"Если подобная тенденция будет сохраняться, то национальный металлопроизводитель рискует существенно уменьшить свое присутствие на собственном рынке, вплоть до его утери", — заявили в ОП "Металлургпром".

Металлурги считают, что в Украину из-за рубежа поступает дешевый некачественный металл, к тому же, по демпинговым схемам. Главная цель умышленного занижения цен — поколебать позиции местных производителей, после чего захватить украинский рынок металлопроката. В декабре против российского арматуры и катанки была введена антидемпинговая пошлина в размере 15,2% сроком на 5 лет. Сейчас власти планируют начать расследование относительно импорта оцинкованного рулона, в первую очередь, из Китая.

"В металлургии Украины экспорт составляет от 80 до 85%, это ситуация мягко говоря не нормальная. В мире нет ни одной металлургической страны, где экспорт превышает 50% от производства. И это важно, потому что внутренний рынок — это всегда большое подспорье для металлургии. Логистика стоит довольно дорого, внутренний рынок нам больше знаком. Для многих стран внутренний рынок является приоритетом. У нас же он составляет всего 15-20% от всего производства, и в тяжелой экономической ситуации он сжимается еще больше, эта большая проблема", — сообщил РИА Новости Украина президент ОП “Укрметаллургпром” Александра Каленков.

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Дома made in China

По словам эксперта, на внутреннем рынке наблюдается активный демпинг со стороны китайских производителей металла, в частности, оцинкованного проката.

"Это ненормальная ситуация, когда за прошлый год импорт вырос только на 23%, тогда как за 2 месяца этого года на 40% с лишним… Нас беспокоит, что китайская продукция продается по демпинговым ценам. Разница между их продукцией и украинская отличается на десятки процентов. Однако большее беспокойство вызывает не сам демпинг, сколько низкое качество импортируемой продукции. Если мы даем 100-200 грамм цинка на метр продукции, они дают 20-40 грамм, это просто очень некачественный лист, который через 3-4 года нужно менять", — отметил Каленков.

Таким образом, на строительный рынок массово поступает некачественный китайский металлопрокат. Некоторые строительные компании в погоней за снижением себестоимости закупают эту продукцию и используют в строительстве. Все это чревато угрозой появления огромного количества некачественного аварийного жилья. Увы, но государство, фактически, самоустранилось от контроля за качеством возведения домов, переложив всю ответственность на самого застройщика. Такая политика может обернутся массовыми авариями и обрушениями домов, построенных на дешевых металлических конструкциях.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Китай сейчас испытывает кризис перепроизводства металла, поэтому пытается продать свой металл за рубеж по цене, ниже рыночной.

"В 2017 году наш экспорт металлопродукции упал на 22% в товарном измерении. Его просто некому продать. Даже Китай мучается. Он даже свои заводы собирать закрывается. Просто в мире нет ипотечного бума, нефть упала, а нефтедобывающие страны сократили спрос на автомобили и жилье", — отметил Охрименко РИА Новости Украина.

По словам Каленкова, от китайского демпинга уже успели защититься Россия, страны ЕС, поэтому некачественная продукция из Поднебесной массово импортируется в Украину. Металлурги просят Минэкономразвития ввести предварительные меры против китайского импорта уже сейчас, поскольку пока министерство будет вести расследование, китайский импорт может полностью захватить внутренний рынок страны.