Китай возродит космическую отрасль Украины - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров намерен создать государственный концерн "Арсенал — современные космические технологии", специализирующийся на развитии военных и цивильных космических технологий. Концерн объединит девять предприятий отрасли.

Удастся ли государственному концерну возродить отечественную космическую отрасль, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономический эксперт, президент компания "Укр-Китай Комуникейшин" Вячеслав Лысенко.

В каком состоянии сейчас наша космическая отрасль?

— Космическая отрасль у нас достаточно была развита, и было много совместных проектов, подписанных с РФ. После того как наши отношения были испорчены, наша космическая отрасль, наверное, пострадала достаточно сильно от этих отношений, было заморожено много совместных проектов. Поэтому этот проект, который у нас сейчас с Китаем, это фактически второе дыхание для украинской космической отрасли. И поэтому это хорошие новости, это достижение, и те научные сотрудники, которые у нас остались, которые у нас достаточно квалифицированные, и они узкоспециализированы, для них будет финансирование и будет востребованность.

А какие перспективы развития космической отрасли открываются с созданием государственного концерна?

— Для Украины это дает возможность создания большего количества рабочих мест, во-первых, востребованность мозгов, которые есть в Украине и которые уникальны, но простаивают. И нет ничего хуже для научных сотрудников, которые не востребованы. Сейчас это сотрудничество даст им финансирование, это даст им возможность творить, а это даст возможность Украину поднять на более высокий уровень, потому что мы нужны для этой отрасли, раз с нами подписывают договора. Украина будет соответственно востребована и на других проектах и на других рынках. Поэтому для Украины это очень, еще раз повторюсь, хорошие новости, определенный прорыв, то есть нас признали как экспертов, как специалистов, которые нужны для космической отрасли.

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А можно спрогнозировать, чем будут заниматься эти предприятия?

— Помните, есть такая поговорка: кто платит деньги, тот заказывает музыку. Поэтому в любом случае, инициатива и распределение ролей будет на китайской стороне. Потому что все-таки держателем основного проекта является Китай, так как он его финансирует. Но могу сказать как экономический эксперт, бюджеты эти очень большие, так как Китай выделяет достаточно большие деньги на финансирование этих отраслей. Поэтому какую роль для наших госпредприятий выделят, я думаю, будет зависеть еще и от нас, от того, как мы сможем выполнять вовремя заказы, какой объем заказов мы можем взять, но в любом случае, это цифры, исчисляемые большими объемами.

Какие это объемы средств? И в чем будет заключаться совместная работа?

— Эти бюджеты измеряются в миллиардах долларов. Второе, то, что я не являюсь экспертом именно в космической отрасли, но смогу сказать таким образом, что все, что могут сделать китайцы своими руками и своими мозгами, они сделают, конечно же, у себя. Но так как они приехали и заключают с нами договоренности, значит, они точно не могут полностью закрыть потребности по этой программе, поэтому зачастую многие технологии у нас являются засекреченными, национальными достояниями. Поэтому я думаю, что у нас есть то, что интересует китайцев, и это будет серьезное пополнение украинского бюджета.

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Зачем Китаю инвестировать в украинские космические разработки?

— Я думаю, что они сотрудничают по всему миру, но остались те наработки, которые у нас есть уникальные. Это тоже определенный показатель отношения к Украине, как к стратегическому партнеру и в дальнейшем. В любом случае, эти действия показывают, что Украину рассматривают все-таки как стратегического партнера. Если бы не рассматривали, то постарались бы найти замену в других странах. В мире все-таки большой выбор есть.

Напомним, директор информационно-консалтинговой компании "Дефенс Експерс" Сергей Згурец заявил в эфире "ГС", что задержание директора завода во Львове демонстрирует, что система управления оборонной промышленностью требует кардинальных изменений.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире Голоса Столицы, что если бы в Украине была программа развития вооруженных сил, все профильные конструкторские бюро получили бы задание на разработку новых образцов военной техники.