Будни "гройсманомики": металлургия уже приказала долго жить

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Металл "реформаторам" не нужен

Производство чугуна и стали металлургическими предприятиями Украины сократилось до показателей 1995-1996 годов. За 9 месяцев 2017 года производство чугуна составило 14,6 млн тонн, что на 18% меньше показателей за аналогичный период 2016 года. Стали было произведено 15,8 млн тонн (на 14% меньше), проката — 13,5 млн тонн (на 16% меньше).

По итогам 2017 года прогнозируется производство основных видов металлопродукции в следующих объемах: чугуна — 20 млн тонн (-14% к 2016 году), стали — 21 млн тонн (-12%), проката — 18 млн тонн (-14%).

"По сравнению с показательным 2007 годом производство чугуна снизилось на 15 млн тонн (-43%), стали — на 21 млн тонн (-50%) и проката — на 20 млн тонн (-50%), что соответствует уровню производства 1995-1996 годов", — отмечается в сообщении объединения "Укрметаллургпром".

В работе находилось 18 из 28 действующих доменных печей (64%), 14 конвертеров из 21 (67%), 8 мартеновских печей из 9 (89%) и 7 электропечей из 15 (47%). Кроме того, 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Падение в металлургии происходит на фоне высоких мировых цен на сталь, которые находятся на самом высоком уровне с сентября 2014 года.

То есть, если бы государство не мешало металлургам, то они принесли бы в страну миллиарды долларов валютной выручки, следовательно, потребность в кредитах МВФ отпала сама собой. Однако правительство с упорством безумца делало все возможное, чтобы ослабить работу отрасли, лишить ее доступа к сырьевым ресурсам. В результате организованной правительством Гройсмана блокады неконтролируемых территории Донбасса предприятия ГМК лишились сырья и частично остановили свое производство.

"Блокада ОРДЛО и поставок угля привели к разрыву производственных связей между предприятиями ГМК. То же самое можно сказать о нефтехимической и химической отрасли, в которых также происходит падение в результате этого фактора. Однако власть не пугает подобное падение, поскольку это не сильно отражается на наполнении бюджета. Поскольку в результате высокой инфляции сильно выросли цены, это привело к сумасшедшему росту поступлений от НДС — более чем на 40%. Выросли поступления по НДС также и за счет роста импорта", — сообщил РИА Новости Украина президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В результате фокусов правительства промышленность в этом году испытывало падение. Если в 2016 году промпроизводство выросло на 2,8%, то по итогам января-августа 2017 года оно упало на 0,4%. Больше всего промышленность упала в марте-мае, когда начались первые последствия блокады ОРДЛО. Из-за утраты сырьевых источников пострадали не только металлургия, но и машиностроение, а также добыча полезных ископаемых. Даже сельское хозяйство, на которое молилось правительство Гройсмана, уповая на создание аграрной супердержавы, незначительно упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"У нас упала добыча угля и руды. Поэтому у нас упало чугуна, стали, проката 15-20 % в тоннах. По сельскому хозяйству и пищевой промышленности также нет роста. У нас есть рост производства подсолнечного масла, но если посмотрим на производство мяса, то там остановка, а по свинине есть даже падение. По молоку роста нет. По машиностроению — есть несколько параметров по росту, а по некоторым параметрам колоссальное падение. Индекс промышленного производства у нас упал у нас до восьми со знаком минус, а не плюс. У нас сильно металлургия просела, плюс нефтехимия и кокс, и добыча угля", — отметил Охрименко.

Байки от Кабмина

В таком случае приходится только удивляться небывалому оптимизму премьер-министра, который заявляет, что в этом году рост ВВП составит 3%, а в проект бюджета следующего года также заложен рост ВВП в 3%.

"Рост ВВП в лучшем случае можно нарисовать 1,6%. Можно конечно нагнуть главу Госстата и нарисовать больше. Но скорее всего, это будет не рост, а падение, если считать по честному. Если посмотреть на отчеты НБУ, на Госстат, то в этом году промышленность упала, а не выросла. А что у нас выросло? У нас выросла розничная продажи, но она выросли за счет роста розничных цен. Так как Госстат искаженно считает дефлятор, то ВВП у него вырос. У нас выросли цены, выросли розничные продажи, выросло строительство, опять же за счет роста цен. Промышленность упала, плюс основные отрасли, которые должны были хоть как либо показать рост, они показали падение. Так что, если Гройсман сказал, что нарисует 3%, то пускай рисует 3%. Но в этом году нет роста. Если по честному посчитать инфляцию, то у нас скорее всего, падение минимум 1,5%", — считает Охрименко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Александр Охрименко

Эксперт напомнил, что ВВП считается по текущим ценам, а поскольку в этом году инфляция составила 16%, а оптовые цены выросли на 30%, то номинальные показатели ВВП демонстрируют большой рост.

"На сегодняшний день там они составили 18%, но это не означает, что мы больше произвели. Производители просто подняли цены на продукцию. Для того, чтобы очистить этот показатель от роста цен, используют такой показатель, как дефлятор, который учитывает рост инфляции, рост цен промышленности, рост цен сельского хозяйства и транспортного строительства. Если считать по честному, то дефлятор у нас получается довольно большой. Госстат похудожничал, поскольку в инфляции совершенно не учел рост цен на строительство, плюс как-то странно посчитал инфляцию. У него почему то остался показатель 8%, хотя у него же на сайте написано 16%. В результате, мы получили рост ВВП за второй квартал в размере 2,4%. Я понимаю, что была задача нарисовать, но почему не знать реальное состояние дел?", — отметил Охрименко.

Деиндустриализация: дурость или саботаж?

В реальности, по словам эксперта, мы наблюдаем классическую стагфляцию — ситуацию, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с высоким ростом цен.

"У нас падает или не растет ВВП, при этом очень высокая двузначная инфляция. Это одна из причин, почему люди недовольны и ругают власть. В этом году курс доллара это уже не значительная проблема. Гораздо больше людей беспокоит, что цены очень сильно растут, они просто зашкаливают. При этом, рост реальной зарплаты сильно отстает от реальных показателей инфляции, которая съедает все больше доходов и накоплений граждан", — считает эксперт.

По мнению директора экономических и социальных программ Центра Разумкова Василия Юрчишина, ожидаемые правительством 3% роста ВВП не смогут вывести страну из кризиса в кратко- и среднесрочной перспективе.

"Даже если мы достигнем 3% роста ВВП в этом году, мы не сможем даже сравниться с ростом мировом экономики, которая ожидается на уровне 4%. При этом, у большинства развивающихся стран ожидается рост в 4,5-5%. К слову, действительно высокие показатели роста ВВП в Украине мы наблюдали за последнее десятилетие только в 2007 году — 7,9%. Рост ВВП в 3-4% для Украины хороший показатель, но учитывая прошлогодние уровни падения, такой рост слишком незначителен", — заявил Юрчишин.

"Считаю необходимым раз и навсегда оставить привычку заниматься победными реляциями и трубить в фанфары по поводу небольшого роста. Имеем рост ВВП до 2% — правительство рапортует, что экономическое падение преодолено. Получили возможность разместить евробонды — рапортует о значительном прорыве в сотрудничестве с международными финансовыми рынками. На самом деле первая цифра на фоне предыдущего падения в 17% (2014-2015 гг.) демонстрирует угрозу консервации кризиса, а облигации в текущем году разместили и Ирак — 6,7%, и Греция — 4,6%. Наши же 7,375% годовых обернутся ежегодной уплатой 220 млн. долл", — заявил глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Глава УСПП считает, что в результате массовой деиндустриализации страна может потерять металлургию, машиностроение, добывающую и другие ведущие отрасли промышленности, что обернется социально-экономическими потрясениями для страны. Для того, чтобы избежать этого, по мнению Кинаха, необходима государственная программа развития отраслей промышленности на ближайшие 10 лет, которая будет предусматривать частно-государственное партнерство.

"В Украине работает ряд мощных заводов транспортного машиностроения — Крюковский вагоностроительный завод, "Азовмаш", "Днепровагонмаш" и другие. Разве не отечественным производителям необходимо дать зеленый свет, включив их к выполнению государственных программ модернизации железной дороги, механизмов государственно-частного партнерства? Однако Министерство инфраструктуры избирает другой путь — предлагает пригородные электрички из Германии, которые были в употреблении. Они не понимают потенциала украинского транспортного машиностроения, не думают, что выход из социально-экономического кризиса — это комплексная задача взаимосвязанных друг с другом различных сфер экономики", — отметил Кинах.

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Похоже, чиновники вовсе не думают о последствиях своих действий, поскольку им более важно поднимать промышленность чужих стран. А деньги на бюджетные подачки они и так "настригут" с населения с помощью галопирующего роста цен. Чего еще ожидать от правительства временщиков?