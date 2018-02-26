В Эстонии на металлургическом предприятии погиб рабочий из Украины

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. На металлургическом предприятии в городе Тюри (Эстония) произошел несчастный случай, в результате которого погиб 45-летний гражданин Украины, сообщает издание Postimees.

"Рабочий из Украины попал под металлическую деталь, которая весит около тонны, и погиб", — говорится в сообщении.

Хотя на место происшествия поспешили как медики, так и спасатели, шансов спасти жизнь мужчины не было. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя "нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления".

В связи со случившимся начато расследование.

postimees В Эстонии на одном из предприятий металлическая деталь раздавила украинца

Ранее бывший министр обороны генерал армии Александр Кузьмук заявил, что работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колья", если начнут сводить исторические счеты.