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    В Эстонии на металлургическом предприятии погиб рабочий из Украины

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    По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Эстонии Виктории Корпан, причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя "нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления".
    В Эстонии на одном из предприятий металлическая деталь раздавила украинца
    postimees

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. На металлургическом предприятии в городе Тюри (Эстония) произошел несчастный случай, в результате которого погиб 45-летний гражданин Украины, сообщает издание Postimees.

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    "Рабочий из Украины попал под металлическую деталь, которая весит около тонны, и погиб", — говорится в сообщении.

    Хотя на место происшествия поспешили как медики, так и спасатели, шансов спасти жизнь мужчины не было.  Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя "нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления".

    В связи со случившимся начато расследование.

    postimees
    В Эстонии на одном из предприятий металлическая деталь раздавила украинца

    Ранее бывший министр обороны генерал армии Александр Кузьмук заявил, что работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колья", если начнут сводить исторические счеты.

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