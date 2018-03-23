Порошенко летит на Волынь менять губернатора - СМИ

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу проводит рабочий визит в Волынскую область, сообщает сайт Волынской облгосадминистрации.
Читайте также: На мази. По итогам визитов Порошенко в Кувейт и Катар
"В пятницу, 23 марта 2018 года, в рамках рабочей поездки на Волынь прибудет президент Украины Петр Порошенко. В частности, глава государства примет участие в совещании с активом края", — говорится в анонсе обладминистрации.
По данным регионального телеканала Sfera-TV, Порошенко намерен сменить главу Волынской облгосадминистрации, которую на данный момент возглавляет Владимир Гунчик.
Читайте также: Вояж Порошенко по странам Персидского залива: ну безвиз, а дальше?