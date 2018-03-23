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    Порошенко летит на Волынь менять губернатора - СМИ

    (обновлено: )35321
    Волынский региональный телеканал опубликовал информацию о том, что визит Петра Порошенко в Луцк связан не только со встречей с активом края, но и со сменой главы ОГА.
    Визит президента Порошенко в Германию
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу проводит рабочий визит в Волынскую область, сообщает сайт Волынской облгосадминистрации.

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    "В пятницу, 23 марта 2018 года, в рамках рабочей поездки на Волынь прибудет президент Украины Петр Порошенко. В частности, глава государства примет участие в совещании с активом края", — говорится в анонсе обладминистрации.

    По данным регионального телеканала Sfera-TV, Порошенко намерен сменить главу Волынской облгосадминистрации, которую на данный момент возглавляет Владимир Гунчик.

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