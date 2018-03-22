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    На Волыни 6-летняя девочка подстрелила из винтовки младшую сестру

    (обновлено: )14302
    В полиции сообщили, что 6-летняя девочка взяла пневматическое устройство, который находился в коридоре квартиры и по неосторожности выстрелил в голову своей 3-летней сестре.
    Винтовка
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В поселке Семеновка Волынской области 6-летняя школьница по неосторожности осуществила выстрел из пневматического устройства в голову своей молодой сестре.

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    Пострадавшего ребенка госпитализировали. Следователи сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 264 Уголовного кодекса Украины.

    "Полицейские предварительно выяснили, что 6-летняя девочка, жительница поселка Семеновка, в доме по месту жительства взяла пневматическое устройство, который находился в коридоре квартиры и по неосторожности выстрелил в голову своей 3-летней сестре. Пострадавшая ребенка с телесными повреждениями госпитализировали. Пневматическое устройство направили на проведение экспертизы", — сообщает полиция области.

    Следователи открыли уголовное производство по ст.264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование в ходе которого будут окончательно выяснены все обстоятельства происшествия.

    Ранее сообщалось, что в селе Гореничи, Киево-Святошинского района Киевской области в частный дом проник злоумышленник, которого заметил хозяин дома и подстрелил.

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