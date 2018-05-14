КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Участники АТО, которые пришли в городской совет Луцка в связи с рассмотрением вопроса о финансировании Центра реабилитации для бойцов, заблокировали сессионный зал после объявления о перерыве в заседании, сообщает местное издание "ВолиньPost".

"В зале более часа обсуждали возможность перенаправления пяти миллионов гривен из средств, предусмотренных на ремонт дорог, работы по реконструкции части помещения КЗ "Луцкий центр первичной медико-санитарной помощи", где планируется обустроить Центр реабилитации участников АТО", — говорится в сообщении.

ВолиньPost В Луцке атошники заблокировали горсовет

Однако после ряда "пламенных" выступлений непосредственно перед голосованием секретарь совета Григорий Пустовит сказал, что объявляет в заседании перерыв на 20 минут, пишет издание.

Такое предложение встретило острое сопротивление среди участников АТО — они заявили, что не выпустят никого из зала, поэтому заблокировали выходы и не выпускают депутатов.

Сейчас здесь продолжаются словесные перепалки.

"Пока не проголосуете за это решение, никто никуда не уйдет", — заявили атошники.

Напомним, ранее в центре Луцка мужчина вылил на себя горючее вещество и поджег.