В Волынском облсовете нашли оборудование для прослушки

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Председатель Волынского областного совета Игорь Палица заявил об обнаружении в среду оборудования для прослушивания в помещении под крышей в здании облсовета, сообщают Українські Новини.

По его словам, оборудование находилось в чемодане, который лежал в запыленном помещении, однако сам был без пыли.

Палица добавил со ссылкой на специалистов, что в чемодане находились устройства, которые усиливают сигнал "жучков", установленных в здании облсовета.

volynnews.com Чемодан с оборудованием для прослушки в Волынском облсовете

Глава облсовета призвал начальника управления Службы безопасности Украины в регионе разобраться в ситуации.

Ранее известный украинский журналист Сергей Рахманин заявил, что выявил в своем кабинете прослушивающее устройство.