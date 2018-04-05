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    Политика

    В Волынском облсовете нашли оборудование для прослушки

    (обновлено: )8710
    По словам председателя Волынского областного совета Игоря Палицы, оборудование находилось в чемодане под крышей облсовета, который лежал в запыленном помещении, однако сам был без пыли.
    Чемодан с оборудованием для прослушки в Волынском облсовете
    volynnews.com

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Председатель Волынского областного совета Игорь Палица заявил об обнаружении в среду оборудования для прослушивания в помещении под крышей в здании облсовета, сообщают Українські Новини.

    По его словам, оборудование находилось в чемодане, который лежал в запыленном помещении, однако сам был без пыли.

    Палица добавил со ссылкой на специалистов, что в чемодане находились устройства, которые усиливают сигнал "жучков", установленных в здании облсовета.

    volynnews.com
    Чемодан с оборудованием для прослушки в Волынском облсовете

    Глава облсовета призвал начальника управления Службы безопасности Украины в регионе разобраться в ситуации.

    Ранее известный украинский журналист Сергей Рахманин заявил, что выявил в своем кабинете прослушивающее устройство.

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