наверх
05.02.201817:19
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Хью Грант добился значительной компенсации за прослушку

    (обновлено: )75
    Британский актер Хью Грант не назвал сумму компенсации, которую получил от медиахолдинга Mirror Group? однако, согласно оценкам, речь идет о шестизначной цифре.
    Хью Грант
    AP Photo/Lefteris Pitarakis

    КИЕВ, 5 фев – РИА Новости Украина, Мария Табак. Британский актер Хью Грант получил существенную сумму компенсации от медиахолдинга Mirror Group за прослушивание его телефона.

    "Это дело касается не только того, что они сделали с моим телефоном и с телефонами близких мне людей. Суд ясно дал понять, что взлом телефонов и другие незаконные способы сбора информации издания Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People применяли в промышленных масштабах", — заявил Грант журналистам, собравшимся у здания лондонского Высокого суда.

    На заседании в понедельник адвокат Гранта представила суду детали договоренностей с медиахолдингом.

    Вручение Золотого глобуса в США
    Канал euronews на Youtube
    В кино - только девушки. Как в США вручали "Золотой глобус"

    Грант не назвал сумму компенсации, однако, согласно оценкам, речь идет о шестизначной цифре.

    "Mirror Group признает факт незаконного получения доступа к сообщениям на автоответчике и к личной информации о мистере Гранте и других людях, и признает, что этого не должно было происходить. Медиагруппа признает, что это было аморально, и глубоко сожалеет в связи с заслуживающими порицания действиями бывших сотрудников и в связи с огорчением, которое эти действия вызвали у тех, кого затронула эта ситуация, в том числе у мистера Гранта", — заявил представитель медиахолдинга.

    В сентябре 2014 года Mirror Group впервые признал, что некоторые его сотрудники занимались незаконной прослушкой, а в феврале 2015 года принес официальные извинения знаменитостям и их близким, пострадавшим от незаконных действий журналистов. Затраты на урегулирование исков и судебные издержки у Trinity Mirror уже тогда составили порядка 8-9 миллионов фунтов стерлингов. В мае 2015 года лондонский Высокий суд по итогам трехнедельных слушаний велел холдингу выплатить еще 1,25 миллиона фунтов стерлингов восьми людям, чьи телефоны прослушивались в период с 1999 по 2009 годы. В их числе оказалась актриса Сэйди Фрост и футболист Пол Гаскойн, получившие 260 тысяч и 188,25 тысячи фунтов стерлингов соответственно.

    На данный момент более 40 знаменитостей достигли соглашения с Mirror Group.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киевлян, которые подожгли самострой УПЦ МП, отпустили на поруки нардепов
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Националисты под генконсульством Польши в Одессе, 5 февраля 2018
    Украина - Польша: Бандера раздора