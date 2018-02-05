Хью Грант добился значительной компенсации за прослушку

AP Photo/Lefteris Pitarakis

КИЕВ, 5 фев – РИА Новости Украина, Мария Табак. Британский актер Хью Грант получил существенную сумму компенсации от медиахолдинга Mirror Group за прослушивание его телефона.

"Это дело касается не только того, что они сделали с моим телефоном и с телефонами близких мне людей. Суд ясно дал понять, что взлом телефонов и другие незаконные способы сбора информации издания Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People применяли в промышленных масштабах", — заявил Грант журналистам, собравшимся у здания лондонского Высокого суда.

На заседании в понедельник адвокат Гранта представила суду детали договоренностей с медиахолдингом.

Грант не назвал сумму компенсации, однако, согласно оценкам, речь идет о шестизначной цифре.

"Mirror Group признает факт незаконного получения доступа к сообщениям на автоответчике и к личной информации о мистере Гранте и других людях, и признает, что этого не должно было происходить. Медиагруппа признает, что это было аморально, и глубоко сожалеет в связи с заслуживающими порицания действиями бывших сотрудников и в связи с огорчением, которое эти действия вызвали у тех, кого затронула эта ситуация, в том числе у мистера Гранта", — заявил представитель медиахолдинга.

В сентябре 2014 года Mirror Group впервые признал, что некоторые его сотрудники занимались незаконной прослушкой, а в феврале 2015 года принес официальные извинения знаменитостям и их близким, пострадавшим от незаконных действий журналистов. Затраты на урегулирование исков и судебные издержки у Trinity Mirror уже тогда составили порядка 8-9 миллионов фунтов стерлингов. В мае 2015 года лондонский Высокий суд по итогам трехнедельных слушаний велел холдингу выплатить еще 1,25 миллиона фунтов стерлингов восьми людям, чьи телефоны прослушивались в период с 1999 по 2009 годы. В их числе оказалась актриса Сэйди Фрост и футболист Пол Гаскойн, получившие 260 тысяч и 188,25 тысячи фунтов стерлингов соответственно.

На данный момент более 40 знаменитостей достигли соглашения с Mirror Group.