Известный украинский журналист выявил в свой кабинете "прослушку"

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Заместитель главного редактора "Зеркала недели" Сергей Рахманин утверждает, что обнаружил в своем рабочем кабинете устройство для прослушивания.

"Такой подарок нашел сегодня. Вероятно, Святой Николай подсуетился. Вопрос только один. Почему "жучок" такой нестильный? Впервые аналогичный "инвентарь" обнаружил у себя в кабинете еще в 1996-м. И тот "жук" был такой же кустарный и неуклюжий. Не устаю повторять: ей-богу, безвкусица и архаичность когда-нибудь погубят нашу страну", — написал Рахманин на своей странице в Facebook.

Читайте также: Сажают, избивают, обыскивают. Журналисты в Украине на мушке

В свою очередь "Громадське" отмечает, что схема любого "жучка" состоит из нескольких условных блоков: батареи, микрофона, генератора несущей частоты, блока модуляции и усилителя сигнала. В современных моделях последние три блока могут быть объединены в один чип. Старые модели выполнены на нескольких десятках отдельных элементов: транзисторах, резисторах, конденсаторах, катушках индуктивности и тому подобное.

На схеме с обнародованного Рахманиным фото (см. ниже) не видно ни одного указанного блока, кроме излучателя звука — динамика, который условно может выступать в роли микрофона, однако в устройствах для прослушивания, как правило, используют специальные конденсаторные микрофоны, которые имеют очень высокую чувствительность. Это позволяет "услышать" удаленные от устройства звуки. Зато чувствительность динамика в несвойственной для него роли микрофона — значительно слабее, что вряд ли позволит использовать такое устройство в роли "жучка".

Facebook Сергей Рахманина Прослушка в кабинете журналиста Сергея Рахманина

Отмечается также, что на фото может быть плата из китайской игрушки 90-х годов. Об этом свидетельствует ряд деталей: плата слева, вероятно, не несет никакой функционала, цвет большой платы напоминает цвет дешевых плат, которые использовали в 80-90 годы прошлого века. Также об этом может свидетельствовать и качество проводов и устройства в целом.

Напомним, ранее глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что уходящий 2017 год стал одним из самых тревожных в истории Украины в плане соблюдения прав журналистов.