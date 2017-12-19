наверх
20.12.201701:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Известный украинский журналист выявил в свой кабинете "прослушку"

    Тема:

    Давление на СМИ в Украине: гонения на неугодных (55)

    (обновлено: )16920
    Журналист Сергей Рахманин утверждает, что нашел в своем рабочем кабинете устройство для "прослушки". В то же время он обратил внимание на "кустарность" в производстве "жучка".
    Жучок для прослушки
    hromadske.ua

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Заместитель главного редактора "Зеркала недели" Сергей Рахманин утверждает, что обнаружил в своем рабочем кабинете устройство для прослушивания.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP
    Во всем происходящем с Украиной виноваты... журналисты

    "Такой подарок нашел сегодня. Вероятно, Святой Николай подсуетился. Вопрос только один. Почему "жучок" такой нестильный? Впервые аналогичный "инвентарь" обнаружил у себя в кабинете еще в 1996-м. И тот "жук" был такой же кустарный и неуклюжий. Не устаю повторять: ей-богу, безвкусица и архаичность когда-нибудь погубят нашу страну", — написал Рахманин на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Сажают, избивают, обыскивают. Журналисты в Украине на мушке

    В свою очередь "Громадське" отмечает, что схема любого "жучка" состоит из нескольких условных блоков: батареи, микрофона, генератора несущей частоты, блока модуляции и усилителя сигнала. В современных моделях последние три блока могут быть объединены в один чип. Старые модели выполнены на нескольких десятках отдельных элементов: транзисторах, резисторах, конденсаторах, катушках индуктивности и тому подобное.

    На схеме с обнародованного Рахманиным фото (см. ниже) не видно ни одного указанного блока, кроме излучателя звука — динамика, который условно может выступать в роли микрофона, однако в устройствах для прослушивания, как правило, используют специальные конденсаторные микрофоны, которые имеют очень высокую чувствительность. Это позволяет "услышать" удаленные от устройства звуки. Зато чувствительность динамика в несвойственной для него роли микрофона — значительно слабее, что вряд ли позволит использовать такое устройство в роли "жучка".

    Facebook Сергей Рахманина
    Прослушка в кабинете журналиста Сергея Рахманина

    Отмечается также, что на фото может быть плата из китайской игрушки 90-х годов. Об этом свидетельствует ряд деталей: плата слева, вероятно, не несет никакой функционала, цвет большой платы напоминает цвет дешевых плат, которые использовали в 80-90 годы прошлого века. Также об этом может свидетельствовать и качество проводов и устройства в целом.

    Напомним, ранее глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что уходящий 2017 год стал одним из самых тревожных в истории Украины в плане соблюдения прав журналистов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов
    Флаги США и России
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Открытое письмо Михаила Саакашвили к Петру Порошенко
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент