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    Общество

    Порошенко изменил состав Совета по защите профдеятельности журналистов

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    (обновлено: )27
    Совет по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова, созданный в феврале 2016 года, является консультативно-совещательным органом при президенте Украины.
    Петр Порошенко подписывает указ. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в персональный состав Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова.

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    Согласно указу №421/2017 президент ввел в состав Совета  замначальника Департамента обеспечения деятельности руководителя Нацполиции Максима Цуцкиридзе, замначальника Главного следственного управления Нацполиции Руслана Дударца, начальника Управления коммуникаций и печати Минобороны Алексея Чернобая, начальника управления Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктора Левчука и главу комитета Всеукраинского профессионального союза "Независимый медиа-профсоюз Украины" Игоря Чайку (по согласованию).

    "Вывести из состава Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова О.Вакуленка, С.Коломийца, О.Тарасова", — говорится в документе.

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    Совет по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова, созданный в феврале 2016 года, является консультативно-совещательным органом при президенте Украины. Сопредседатели Совета — заместитель главы Администрации президента Валерий Кондратюк и пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

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