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    Общество

    Украина попала в список стран, где власти преследуют журналистов - СМИ

    (обновлено: )12760
    В исследовании отмечается, что хуже всего обстоят дела со свободой слова в Турции, там за решеткой в 2017 году оказались 73 представителя масс-медиа.
    Жилетка с надписью Пресса
    Максим Лисовой, пресс-служба Национального союза журналистов Украины

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Украина внесена в список стран, которые заключают в тюрьмы представителей масс-медиа за профессиональную деятельность.

    Блокада телеканала NewsOne
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Украина: "медиа-лизинг" победил свободу слова

    Об этом сообщает Комитет по защите журналистов (CPJ).

    В исследовании отмечается, что в этом году 262 журналистов оказались за решеткой, что на три больше, чем в прошлом.

    Среди стран антирекондсменив называются Турция (73 заключенных), Китай и Египет. 

    "CPJ считает, что журналистов нельзя арестовывать за профессиональную деятельность. В течение прошлого года под влиянием организации досрочно выпустили по меньшей мере 67 журналистов во всем мире ", — говорится в сообщении.

    Украина оказалась в списке наряду с такими странами, как Алжир, Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Марокко, Нигер, Пакистан, Республика Конго, Сомали и Уганда.

    cpj.org/reports
    Скриншот статьи

    Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отмечало тревожную тенденцию высылки иностранных журналистов из Украины и призывает тщательнее рассматривать ограничительные меры, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в стране.

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