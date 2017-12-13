Украина попала в список стран, где власти преследуют журналистов - СМИ

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Украина внесена в список стран, которые заключают в тюрьмы представителей масс-медиа за профессиональную деятельность.

Об этом сообщает Комитет по защите журналистов (CPJ).

В исследовании отмечается, что в этом году 262 журналистов оказались за решеткой, что на три больше, чем в прошлом.

Среди стран антирекондсменив называются Турция (73 заключенных), Китай и Египет.

"CPJ считает, что журналистов нельзя арестовывать за профессиональную деятельность. В течение прошлого года под влиянием организации досрочно выпустили по меньшей мере 67 журналистов во всем мире ", — говорится в сообщении.

Украина оказалась в списке наряду с такими странами, как Алжир, Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Марокко, Нигер, Пакистан, Республика Конго, Сомали и Уганда.

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Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отмечало тревожную тенденцию высылки иностранных журналистов из Украины и призывает тщательнее рассматривать ограничительные меры, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в стране.