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    В центре Луцка мужчина поджег себя на концерте ко Дню матери (18+)

    (обновлено: )29210
    В центре Луцка мужчина вылил на себя горючее вещество и поджег. Как уточняется, инцидент произошел на Театральной площади, около девяти часов вечера в воскресенье, 13 мая.
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    В центре Луцка мужчина вылил на себя горючее вещество и поджег, сообщает местное издание "Волынь24".

    Как уточняется, инцидент произошел на Театральной площади, около девяти часов вечера в воскресенье, 13 мая.

    По словам очевидцев, в центре города во время концерта ко Дню матери мужчина в возрасте начал дебоширить.

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    Ведущая мероприятия обратила внимание полиции на хулигана. Когда к нему подошли правоохранители, мужчина вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.

    Очевидцы тушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала "скорая".

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