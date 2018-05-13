В центре Луцка мужчина поджег себя на концерте ко Дню матери (18+)

В центре Луцка мужчина вылил на себя горючее вещество и поджег, сообщает местное издание "Волынь24".
Как уточняется, инцидент произошел на Театральной площади, около девяти часов вечера в воскресенье, 13 мая.
По словам очевидцев, в центре города во время концерта ко Дню матери мужчина в возрасте начал дебоширить.
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Ведущая мероприятия обратила внимание полиции на хулигана. Когда к нему подошли правоохранители, мужчина вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.
Очевидцы тушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала "скорая".
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