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    Политика

    В Украине появился еще один губернатор по фамилии Савченко

    (обновлено: )9601
    Бывший заместитель министра внутренних дел, экс-директор департамента "Нафтогаза Украины" стал новым главой Волынской облгосадминистарции. Александра Савченко представил и поздравил с назначением Петр Порошенко.
    Глава Волынской облгосадминистрации Александр Савченко
    Фото rbc.ua

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Волынской областной государственной администрации Александра Савченко. 

    Глава государства представил Савченко во время своего визита в Луцк. Предшественник нового губернатора Владимир Гунчик возглавлял область с 2014 года.

    "Уверен, что с этими задачами нового председателя Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов", — написал президент в Facebook.

    Напомним, что Николаевскую область возглавляет еще один глава ОГА по фамилии Савченко — Алексей.

    Справка

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    Александр Ильич Савченко родился 5 августа 1957 года в с. Нижние Верещаки Александровского района Кировоградской области.

    Образование высшее, окончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения, в 1994 году — Украинскую академию внутренних дел.

    1979-1981 гг. проходил службу в Вооруженных Силах.

    В органах внутренних дел с 1984 г., в 2001 г. проходил службу на различных должностях в управлении Киева.

    С июля 2001 года — начальник Главного управления, а затем Департамента административной службы милиции, затем — Департамента общественной безопасности МВД Украины. С февраля 2005 года в отставке. 2005 г. — директор Департамента ГСО при МВД Украины.

    C декабря 2007 по март 2010 г. — заместитель министра внутренних дел Украины.

    С 2012 по 2014 год работал помощником-консультантом народного депутата Украины.

    В 2014 году также работал директором Департамента экономической безопасности и управления рисками Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

    С 2014 по 2016 – директор Департамента экономической, промышленной, информационной безопасности и управления рисками Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

    Январь — ноябрь 2017 г. — первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации.

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