В Украине появился еще один губернатор по фамилии Савченко

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КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Волынской областной государственной администрации Александра Савченко.

Глава государства представил Савченко во время своего визита в Луцк. Предшественник нового губернатора Владимир Гунчик возглавлял область с 2014 года.

"Уверен, что с этими задачами нового председателя Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов", — написал президент в Facebook.

Напомним, что Николаевскую область возглавляет еще один глава ОГА по фамилии Савченко — Алексей.

Справка

Александр Ильич Савченко родился 5 августа 1957 года в с. Нижние Верещаки Александровского района Кировоградской области.

Образование высшее, окончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения, в 1994 году — Украинскую академию внутренних дел.

1979-1981 гг. проходил службу в Вооруженных Силах.

В органах внутренних дел с 1984 г., в 2001 г. проходил службу на различных должностях в управлении Киева.

С июля 2001 года — начальник Главного управления, а затем Департамента административной службы милиции, затем — Департамента общественной безопасности МВД Украины. С февраля 2005 года в отставке. 2005 г. — директор Департамента ГСО при МВД Украины.

C декабря 2007 по март 2010 г. — заместитель министра внутренних дел Украины.

С 2012 по 2014 год работал помощником-консультантом народного депутата Украины.

В 2014 году также работал директором Департамента экономической безопасности и управления рисками Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

С 2014 по 2016 – директор Департамента экономической, промышленной, информационной безопасности и управления рисками Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Январь — ноябрь 2017 г. — первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации.