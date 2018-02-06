Николаевский экс-вице-губернатор сгорел в авто после столкновения с КамАЗом

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Во вторник утром, 6 февраля, в автокатастрофе погиб бывший заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Владимир Луста, сообщают местные СМИ.

ДТП произошло на трассе "Николаев-Снигиревка", где столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и зерновоз КамАЗ, передают "Новости N".

Toyota ехала по трассе со стороны Снигиреки, в направлении Николаева. По предварительным данным, в селе Партизанское из-за сложных погодных условий автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу движения, где "лоб в лоб" столкнулся с двигавшимся на встречу КамАЗом.

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После столкновения Toyota загорелась, от нее вспыхнул и КамАЗ. Водителя и пассажира внедорожника зажало в салоне покореженного автомобиля.

"Судя по силе удара и деформации автомобиля и водитель, и пассажир погибли на месте сразу после столкновения, а уже после возник пожар", — пишет издание.

Выбежавшие на улицу местные жители помогли водителю КамАЗа выбраться из горящей кабины. "Скорая" доставила его в БСМП г. Николаева. Состояние его расценивается как тяжелое, в настоящий момент ему делают операцию.

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В иномарке находились два человека: экс-председатель Николаевского областного совета Владимир Луста и его водитель. Оба погибли на месте происшествия.

Горевший автомобиль смогли потушить лишь спасатели, прибывшие из села Воскресенское.

Сгоревшая Toyota принадлежит депутату областного совета Юрию Кормышкину. В настоящий момент он также приехал на место происшествия и подтвердил, что в сгоревшем авто находился Луста и его водитель.

Владимир Луста являлся действующим депутатом Николаевского областного совета, руководителем фракции "Наш Край". Ранее занимал должность главы Николаевского областного совета, а также был заместителем губернатора Николаевщины. В последнее время работал генеральным директором группы компаний ПАЕК.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали водителя, который спровоцировал ночное ДТП в Киеве на проспекте Шухевича, которое привело к смерти двоих и госпитализации троих человек.