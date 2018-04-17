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    В Луцке отменили спектакль с участием Сергея Бабкина

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (621)

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    Директор Областного драматического театра в Луцке Анатолий Глыва сообщил, что получил письмо из облсовета о том, что "сдавать в аренду помещение неуместно".
    Сергей Бабкин
    Сергей Бабкин/Facebook

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Волынский областной совет запретил показ спектакля "Дракула", главные роли в котором играют супруги Сергей и Снежана Бабкины, сообщает сайт "Волынь 24" со ссылкой на директора Областного драматического театра Анатолия Глыву.

    Показ спектакля "Dracula" был запланирован на 29 мая. Организатор мероприятия Андрей Мацкевич утверждает, что заранее обратился в областной драмтеатр с анонсом события. 13 апреля работники театра сообщили, что спектакль не разрешили показывать.

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    "Нам пришло письмо из областного совета за подписью первого заместителя председателя о том, что сдавать в аренду помещение неуместно. Мы находимся в коммунальной собственности, поэтому должны спрашивать разрешения", — рассказал Глыва и отметил, что не знает причин такого отказа.

    По его словам, такая ситуация возникает уже не в первый раз.

    "Раньше запрещали выступления Потапа и Насти, "НеАнгелов". Это связано с их деятельностью в России. В свое время мы запретили спектакль Подервьянского, так как считали неуместным нецензурную лексику со сцены", — рассказал директор театра.

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    Спектакль "Дракула" поставлен ​​харьковским театром "Прекрасные цветы". Ее режиссером является Артем Усик. Согласно описанию представления на сайте театра, это "открытый анатомический театр жанров триллера, гротеска, боевика, комедии и даже лирической драмы. Спектакль-перформанс по мотивам одноименного произведения Брэма Стокера".

    Напомним, в октябре прошлого года во Львове радикально настроенные активисты сорвали концерт бывшего участника группы "5'nizza" Сергея Бабкина из-за его выступлений в России. Также был отменен концерт музыканта в Тернополе.

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