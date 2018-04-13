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    Происшествия

    Спасатели назвали регионы Украины, которые страдают от паводка

    Тема:

    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (39)

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    Возможно подтопление частей населенных пунктов, приусадебных участков, а также перелив воды через автодороги местного значения. Спасатели предупреждают о нарушении транспортного сообщения в Черниговском, Новгород-Северском районах Черниговской области.
    Наводнение в Вилково
    Павло Бойченко

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В русле равнинных рек Украины продолжается весенний паводок, уровень воды растет, сообщает в пятницу Госслужба ЧС Украины на своем сайте.

    Затопленная трасса Киев - Харьков
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    Рост уровня воды фиксируется на реке Припять с суточной интенсивностью на 1-5 см. Прогнозируется, что будут затоплены заводи в Волынской и Ровенской областях, возможно затопление хозяйственных построек в отдельных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.

    Будет расти на 1-5 см уровень воды в средних и нижних течениях рек Сула, Псел, нижних участках Ворсклы, Орели с последующим затоплением заводей в Сумской и Полтавской областях.

    На 5 — 25 см прогнозируется рост уровня воды в реках бассейна Десны с последующим затоплением заводей и объектов, расположенных в пойме. Возможно подтопление частей населенных пунктов, приусадебных участков, а также перелив воды через автодороги местного значения. Спасатели предупреждают о нарушении транспортного сообщения в Черниговском, Новгород-Северском районах Черниговской области.

    Смотрите также: Масштабный разлив реки под Харьковом: кадры с высоты птичьего полета

    На украинском участке Дуная возле города Вилково в Одесской области сохранится высокий уровень воды на опасных отметках (155-165 см) с подтоплением незаселенных участков города.

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