Спасатели назвали регионы Украины, которые страдают от паводка

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В русле равнинных рек Украины продолжается весенний паводок, уровень воды растет, сообщает в пятницу Госслужба ЧС Украины на своем сайте.

Рост уровня воды фиксируется на реке Припять с суточной интенсивностью на 1-5 см. Прогнозируется, что будут затоплены заводи в Волынской и Ровенской областях, возможно затопление хозяйственных построек в отдельных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.

Будет расти на 1-5 см уровень воды в средних и нижних течениях рек Сула, Псел, нижних участках Ворсклы, Орели с последующим затоплением заводей в Сумской и Полтавской областях.

На 5 — 25 см прогнозируется рост уровня воды в реках бассейна Десны с последующим затоплением заводей и объектов, расположенных в пойме. Возможно подтопление частей населенных пунктов, приусадебных участков, а также перелив воды через автодороги местного значения. Спасатели предупреждают о нарушении транспортного сообщения в Черниговском, Новгород-Северском районах Черниговской области.

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На украинском участке Дуная возле города Вилково в Одесской области сохранится высокий уровень воды на опасных отметках (155-165 см) с подтоплением незаселенных участков города.