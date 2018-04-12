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    В Полтавской области КРаЗ въехал в жилой дом

    (обновлено: )6010
    По информации полиции Полтавской области, на спуске с горы у автомобиля КРаЗ отказали тормоза и транспортное средство въехало в жилой дом.
    На месте ДТП в Полтавской области
    pl.npu.gov.ua

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В селе Семянивка Полтавской области автомобиль КРаЗ въехал в жилой дом.

    "По предварительной информации, на спуске с горы у автомобиля КРаЗ отказали тормоза и транспортное средство въехало в жилой дом. Выпрыгивая из КрАЗа, 30-летний водитель получил травму ноги и доставлен в медицинское учреждение. В результате ДТП, повреждены линии газоснабжения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — сообщает подробности полиция.

    Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

    Напомним, ранее инспектор полиции Евгений Шестов заявил, что подозреваемая в совершении резонансного смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева не имела при себе никаких документов в момент аварии.

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