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    В Украине продолжается паводок: назван регион, где зальет дороги

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    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (41)

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    По информации спасателей, уровень воды продолжит расти в Верхнем Днепре, на реке Псел, в низовьях Орели, на Десне и на украинском участие Дуная в районе Вилково Одесской области.
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    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает о дальнейшем подъем уровня воды в реках из-за весеннего половодья.

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    "Повышение уровня воды до 15 см приведет к дальнейшему затоплению заводей. В Городнянском районе Черниговщины затоплены некоторые дороги", — говорится в сообщении ГСЧС утром во вторник, 17 апреля.

    Госслужба называет реки, где продолжается подъем уровня воды:

    — на 4-8 см на Верхнем Днепре в Черниговской области с дальнейшим затоплением заводи;

    — на 2-10 см на реке Псел возле города Сумы, среднем и нижнем течении Ворсклы, в низовье Орели с медленным дальнейшим затоплением заводей в Сумской и Полтавской областях;

    — на 5 —15 см на Десне, с дальнейшим затоплением заводей и обтоплением территорий и объектов, расположенных на заводи в Черниговской, Сумской областях и нарушением транспортного сообщения в Городнянском районе Черниговской области.

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    Кроме того, 17-19 апреля на украинском участке Дуная возле Вилково уровень воды будет удерживаться на опасной отметке в 155-165 см с подтоплением незаселенных участков города.

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