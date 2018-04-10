В Полтавской области изнасиловали женщину и переехали трактором

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Литинском районе Винницкой области двое злоумышленников 27-и и 40-а лет в состоянии алкогольного опьянения ворвались в дом местной жительнице, избили ее сожителя, а женщину изнасиловали.

"Злоумышленники в возрасте 27 и 40-лет похитили у фермера в Жмеринском районе трактор Т-16, на котором поехали в Литинский район к знакомой, где раньше выпивали. Они ворвались в дом, надругались над 46-летней хозяйкой и избили ее сожителя. Последний побежал звать на помощь сына потерпевшей. В это время злоумышленники силой положили женщину на погрузчик трактора и начали движение. Проехав небольшое расстояние от дома, трактор столкнулся с трубой и потерпевшая упала под его колеса. В результате наезда трактора женщина получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью и впоследствии скончался в больнице", — сообщает подробности полиция Винницкой области.

vn.npu.gov.ua На месте убийства в Винницкой области

По словам начальника Литинского отделения полиции Александра Конева, злоумышленникам инкриминируется изнасилование группой лиц (ч.3 ст.152 УК Украины), совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшей смерть потерпевшей (ч.2 ст.286 УК Украины), незаконное завладение транспортным средством (ст.289 УК). За такие правонарушения предусмотрено наказание до 12 лет заключения.

Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в России присяжные признали местного жителя виновным в 18 эпизодах изнасилований детей и в убийстве 10-летней девочки, также по двум эпизодам признали виновными двух его сообщников.



