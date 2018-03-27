Под Полтавой второй день горит свалка отходов

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Свалка твердых бытовых отходов горит второй день в Полтавской области, сообщается во вторник на сайте областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в утром 26 марта на территории полтавской городской свалки твердых бытовых отходов. Спасатели установили, что горел мусор на площади 0,02 гектара, пожар был локализован в тот же день, однако ликвидирован на площади 0,015 гектара.

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"Работы по тушению пожара продолжаются. К тушению привлечены 13 человек личного состава четвертой и третьей государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательного отряда специального назначения, а также три единицы техники. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в промышленной зоне Запорожья обнаружили свалку лекарственных отходов: биоматериалы вместе с бинтами, ампулами и образцами анализов несколько месяцев хранились на заброшенных складах.