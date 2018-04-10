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    Вертолет с двумя пилотами на борту разбился в Полтавской области

    (обновлено: )14601
    В полиции сообщили, что крушение произошло во вторник в 17.00 возле села Чернышовка Шишацкого района Полтавской области. На борту вертолета, принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов.
    На месте крушения вертолета
    pl.npu.gov.ua

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Вертолет Ми-2 упал во вторник в Полтавской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Национальной полиции страны.

    "Полиция устанавливает обстоятельства и причины падения вертолета. Пострадавших в аварии нет", — говорится в сообщении.

    Авария произошла во вторник в 17.00 возле села Чернышовка Шишацкого района Полтавской области. По данным полиции, на борту вертолета, принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов.

    В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы.

    pl.npu.gov.ua
    На месте крушения вертолета

    Ранее сообщалось, что в Чечне рухнул вертолет Ми-8, в результате выжили два человека.

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