Вертолет с двумя пилотами на борту разбился в Полтавской области

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Вертолет Ми-2 упал во вторник в Полтавской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Национальной полиции страны.

"Полиция устанавливает обстоятельства и причины падения вертолета. Пострадавших в аварии нет", — говорится в сообщении.

Авария произошла во вторник в 17.00 возле села Чернышовка Шишацкого района Полтавской области. По данным полиции, на борту вертолета, принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов.

В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы.

pl.npu.gov.ua На месте крушения вертолета

Ранее сообщалось, что в Чечне рухнул вертолет Ми-8, в результате выжили два человека.