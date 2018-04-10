Вертолет с двумя пилотами на борту разбился в Полтавской области

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Вертолет Ми-2 упал во вторник в Полтавской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Национальной полиции страны.
"Полиция устанавливает обстоятельства и причины падения вертолета. Пострадавших в аварии нет", — говорится в сообщении.
Авария произошла во вторник в 17.00 возле села Чернышовка Шишацкого района Полтавской области. По данным полиции, на борту вертолета, принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов.
В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы.
На месте крушения вертолета
Ранее сообщалось, что в Чечне рухнул вертолет Ми-8, в результате выжили два человека.