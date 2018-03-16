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    СБУ ликвидировала сеть по сбыту оружия в Полтавской области

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    По данным СБУ, житель города Кременчуг Полтавской области переделывал спортивные свето-шумовые пистолеты в боевые в собственной квартире. Оперативниками задокументировано несколько фактов продажи огнестрельного оружия.
    СБУ ликвидировала сеть по сбыту оружия в Полтавской области
    СБУ

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Полтавской области сеть сбыта огнестрельного оружия, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

    По данным СБУ, житель города Кременчуг Полтавской области переделывал спортивные свето-шумовые пистолеты в боевые в собственной квартире. Оперативниками задокументировано несколько фактов продажи огнестрельного оружия.

    СБУ
    СБУ ликвидировала сеть по сбыту оружия в Полтавской области

    "Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника на выезде из Кременчуга после очередной реализации "товара". Во время обысков в квартире фигуранта дела правоохранители изъяли одиннадцать пистолетов, а также средства и орудия для их переработки", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием". Санкция предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

    Напомним, ранее правоохранители изъяли пулемет, автомат и боеприпасы во время обысков по делу о похищении человека в Одессе.

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