Арсенал оружия и камни. СБУ задержала группу копателей янтаря

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией прекратили в Овручском районе Житомирской области деятельность группировки нелегальных копателей янтаря, сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ СБУ задержала группу копателей янтаря

"В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков у организаторов и участников нелегального бизнеса. Во время следственных действий сотрудники СБУ обнаружили оборудование для добычи "солнечного камня" общей стоимостью почти двадцать тысяч долларов США и килограмм добытого янтаря-сырца различных фракций. У злоумышленников также изъят арсенал огнестрельного оружия с большим количеством патронов", — говорится в сообщении.

СБУ СБУ задержала группу копателей янтаря

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ровенской области в селе Осова Дубовицкого района произошло столкновение между незаконными добытчиками янтаря и работниками полиции, в результате которой пятеро правоохранителей получили телесные повреждения.