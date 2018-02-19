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    Арсенал оружия и камни. СБУ задержала группу копателей янтаря

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    Сотрудники СБУ обнаружили оборудование для добычи янтаря общей стоимостью почти 20 тысяч долларов США и килограмм добытого янтаря-сырца различных фракций.
    СБУ задержала группу копателей янтаря
    СБУ

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией прекратили в Овручском районе Житомирской области деятельность группировки нелегальных копателей янтаря, сообщает пресс-центр СБУ.

    СБУ
    СБУ задержала группу копателей янтаря

    "В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков у организаторов и участников нелегального бизнеса. Во время следственных действий сотрудники СБУ обнаружили оборудование для добычи "солнечного камня" общей стоимостью почти двадцать тысяч долларов США и килограмм добытого янтаря-сырца различных фракций. У злоумышленников также изъят арсенал огнестрельного оружия с большим количеством патронов", — говорится в сообщении.

    СБУ
    СБУ задержала группу копателей янтаря

    Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

    Напомним, в Ровенской области в селе Осова Дубовицкого района произошло столкновение между незаконными добытчиками янтаря и работниками полиции, в результате которой пятеро правоохранителей получили телесные повреждения.

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