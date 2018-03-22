Спецкуртка для кражи яиц поразила соцсети

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. На птицефабрике в Кременчугском районе Полтавской области установлены обстоятельства кражи из птицефабрики

"К Кременчугское районное отделение полиции обратилась охрана местной птицефабрики, которая передала полицейским 35-летнего местного жителя, который пытался вынести с территории более 100 куриных яиц. Сейчас работник предприятия дает показания правоохранителям", — сообщает полиция Полтавской области.

Для кражи непутевый вор придумал специальную куртку, на подкладке которой множество кармашков для того, чтобы незаметно вынести яйца.

pl.npu.gov.ua Куртка-приспособление для кражи яиц

Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и Национальной полицией задержали подозреваемую в завладении средствами государственного банка "Укргазбанк" на сумму 250 миллионов гривен.