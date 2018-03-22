наверх
22.03.201814:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.28- 0.02
  • EUR32.29+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Спецкуртка для кражи яиц поразила соцсети

    (обновлено: )32660
    В полиции Полтавской области сообщили, что задержан 35-летний мужчина, который в спецкуртке пытался вынести с птицефабрики около ста куриных яиц.
    Куртка-приспособление для кражи яиц
    pl.npu.gov.ua

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. На птицефабрике в Кременчугском районе Полтавской области установлены обстоятельства кражи из птицефабрики

    "К Кременчугское районное отделение полиции обратилась охрана местной птицефабрики, которая передала полицейским 35-летнего местного жителя, который пытался вынести с территории более 100 куриных яиц. Сейчас работник предприятия дает показания правоохранителям", — сообщает полиция Полтавской области.

    Для кражи непутевый вор придумал специальную куртку, на подкладке которой множество кармашков для того, чтобы незаметно вынести яйца.

    pl.npu.gov.ua
    Куртка-приспособление для кражи яиц

    Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и Национальной полицией задержали подозреваемую в завладении средствами государственного банка "Укргазбанк" на сумму 250 миллионов гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Снегопад в Симферополе. Архивное фото
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России