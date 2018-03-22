Спецкуртка для кражи яиц поразила соцсети

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. На птицефабрике в Кременчугском районе Полтавской области установлены обстоятельства кражи из птицефабрики
"К Кременчугское районное отделение полиции обратилась охрана местной птицефабрики, которая передала полицейским 35-летнего местного жителя, который пытался вынести с территории более 100 куриных яиц. Сейчас работник предприятия дает показания правоохранителям", — сообщает полиция Полтавской области.
Для кражи непутевый вор придумал специальную куртку, на подкладке которой множество кармашков для того, чтобы незаметно вынести яйца.
Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и Национальной полицией задержали подозреваемую в завладении средствами государственного банка "Укргазбанк" на сумму 250 миллионов гривен.