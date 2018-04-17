наверх
17.04.201816:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.04
  • EUR32.27+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    В детсаду в Полтавской области завелись самые большие змеи в Европе

    (обновлено: )338
    Руководство детского сада в селе Лукомье Оржицкого района Полтавской области вызвало спасателей ГСЧС, когда был найден желтобрюхий полоз.
    Полоз желтобрюхий
    uk.wikipedia.org

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Желтобрюхого полоза нашли нашли в раздевалке детского сада в селе Лукомье Оржицкого района Полтавской области.

    instagram.com/loki_the_sphynx
    "Самый злой кот" в мире стал звездой интернета

    Этот вид змей считается самым большим в Европе.

    Об опасной находке работники детсада сразу сообщили директору школы, поскольку дошкольное учебное заведение и школа находятся в одном здании. Сейчас в детском саду действует одна группа — 15 детей разного возраста. К счастью, от змеи никто не пострадал.

    Были вызваны спасатели ГСЧС.

    Как сообщает портал kolo.news, спасатели лишь сфотографировали змею. Дело в том, что полоз желтобрюхий, или, как его называют еще желтобрюх — это вид неядовитых змей, который занесен в Красную книгу Украины. Поэтому убивать их нельзя. А отловить, утверждают в селе Лукомье — не реально, так как их очень много. Змеи сползаются в село в конце сентября на зимовку: живут в заброшенных домах, в сараях, погребах, подвалах, поселились и в доме культуры. Сейчас время, когда змеи проснулись, у них брачный период, потом, говорят местные жители, они ползут в лес, на болота, а осенью снова возвращаются.

    В отделе образования Оржицкой райгосадминистрации сад рекомендовали закрыть на карантин. Однако родители детей, утверждает Наталья Стасенко, начальница отдела образования, выступили против закрытия заведения.

    Ранее орнитологи сообщали, что количество змей в Киевской области увеличилась вдвое.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Президент РФ В. Путин
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна