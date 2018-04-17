В Киеве жители сообщают о нашествии змей в парках

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Количество змей в Киевской области увеличилась вдвое, заявляют орнитологи. Сообщение вызвало у пользователей неоднозначную реакцию: кто-то рептилиями восхищался, кто-то призвал быть осторожными.

В частности, трех змей увидела в районе Троещины, на окраине Киева, пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон. Фото опасной находки она опубликовала на странице в сети Facebook.

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"Выбрались на пикничок… и не только мы", — пишет Наталья.

"Уж и гадюка. Если их не трогать, то обе не опасны. Откуда у людей такой дурацкий страх? В Киеве получить по голове от гопников или умереть от ножа при ограблении гораздо больше шансов, чем пострадать от змеиного укуса", — написал Павел Багмут под постом Наталки Макогон в Facebook.

"С каждым годом популяция змей увеличивается вдвое. Так будет продолжаться и дальше, потому что за этим никто не следит. В Киевских больницах даже нет вакцины против укусов, они используют только капельницы. Это неправильно, ведь многие укусы рептилий часто имеют летальный исход. Их хватает везде, но больше всего змей водится в Вышгородском районе Киева и у Фастова — там вообще целые рои, нападают даже на крупный рогатый скот", — говорит змеелов Андрей.

За 2017 год только в Киеве зафиксировали 3 случая нападения змей на людей. Два из них — в Деснянском районе.

Ранее сообщалось, что жительницу села Каменка Олевского района Житомирской области во время похода в лес укусила гадюка, пострадавшую госпитализировали.