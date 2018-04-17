"Самый злой кот" в мире стал звездой интернета

Кот по кличке Локи породы сфинкс живет с хозяевами Сарой и Брентом в Нью-Йорке. Несмотря на действительно вечно недовольный и зловещий вид, у животного масса подписчиков в Instagram.

За страницей Локи в Instagram следят более 65 000 человек. Именно благодаря соцсети кот и стал популярным.

Впрочем его хозяева признаются, что их питомец нежный и ласковый, а внешний вид нередко бывает обманчивым.

Ранее сообщалось о самом жутком коте в мире. Им так же стал розовый кот породы канадский сфинкс по кличке Эрдан, который живет в Швейцарии.