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    Фотоленты

    "Самый злой кот" в мире стал звездой интернета

    (обновлено: )218
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx
    instagram.com/loki_the_sphynx

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    Кот по кличке Локи породы сфинкс живет с хозяевами Сарой и Брентом в Нью-Йорке. Несмотря на действительно вечно недовольный и зловещий  вид, у животного масса подписчиков в Instagram.

    За страницей Локи в Instagram следят более 65 000 человек. Именно благодаря соцсети кот и стал популярным.

    Впрочем его хозяева признаются, что их питомец нежный и ласковый, а внешний вид нередко бывает обманчивым.

    Ранее сообщалось о самом жутком коте в мире. Им так же стал розовый кот породы канадский сфинкс по кличке Эрдан, который живет в Швейцарии. 

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