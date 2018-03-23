Появилось видео, как кукабара ест живую змею

Всего процесс обеда занял у кукабары около 10 минут. "Змея извивалась до самого конца. Когда кукабара улетела, от нее остался только хвостик. Она съела ее полностью", — рассказывает автор видео.

По его словам, он часто замечает этих птиц у себя на заднем дворе, но такую картину наблюдал впервые, сообщает ABC Australia.

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Кукабары принадлежат семейству зимородковых, а название получили из-за своих криков, похожих на человеческий хохот. Крик начинается как низкий "цокающий" смех, который перерастает в пронзительное "ха-ха-ха".