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    Появилось видео, как кукабара ест живую змею

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    Житель австралийского города Тевантин Уильям Уотсон выложил в сеть видео, на котором видно, как кукабара съедает змею. Змея еще жива и пытается сопротивляться, в ответ плица бьет ее о забор, на котором сидит.
    Storyful Rights Management/Youtube

    Всего процесс обеда занял у кукабары около 10 минут. "Змея извивалась до самого конца. Когда кукабара улетела, от нее остался только хвостик. Она съела ее полностью", — рассказывает автор видео.

    По его словам, он часто замечает этих птиц у себя на заднем дворе, но такую картину наблюдал впервые, сообщает ABC Australia.

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    Кукабары принадлежат семейству зимородковых, а название получили из-за своих криков, похожих на человеческий хохот. Крик начинается как низкий "цокающий" смех, который перерастает в пронзительное "ха-ха-ха".

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