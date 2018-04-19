Где-то под Полтавой. Детсад оккупирован самыми большими змеями Европы

РИА Новости Украина

Змею нашли в раздевалке детского сада в селе Лукомье Оржицкого района. Об опасной находке работники детсада сразу сообщили директору школы, поскольку дошкольное учебное заведение и школа находятся в одном здании. Сейчас в детском саду действует одна группа – 15 детей разного возраста. К счастью, от змеи никто не пострадал.

"Мы предполагаем, что это полоз желтобрюхий. Эти змеи уже давно облюбовали наше село. Брюхо у них желтое или оранжевое. Сверху (окраска верхней стороны туловища – Авт.) тоже бывает разным от серого до черного, — рассказала Светлана Колесник, директор Лукомский школы. — Мы вызвали работников ГСЧС, сообщили в районный отдел образования. Чрезвычайники приехали, хотели змею сфотографировать, но она сбежала".

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Ситуация осложняется тем, что полоз желтобрюхий, или, как его еще называют, желтобрюх – это вид неядовитых змей занесен в Красную книгу Украины. Поэтому убивать их нельзя. А отловить, утверждают в селе – нереально, так как их очень много. Эти змеи уже давно поселились в Лукимье, они сползаются в село в конце сентября на зимовку: живут в заброшенных домах, в сараях, погребах, подвалах, поселились и в Доме Культуры. Сейчас время, когда змеи проснулись, у них брачный период, потом, говорят местные, они уползут в лес, на болота, а осенью снова возвращаются.

В детскую раздевалку змея заползла, предполагается, через щель в полу из подвала, где зимовала.

"Эту проблему поднимал еще бывший директор школы, лет 10 назад, и в район, и в Киев писали письма в Минэкологии. Пришел ответ, что их можно отловить, а убивать – нет. Я слышала, что есть организация в Харькове, которая отлавливает желтобрюхов, конечно, за деньги. Но куда их потом девать? И нереально отловить всех", — говорит Светлана Колесник.

В отделе образования Оржицкой райгосадминистрации садик рекомендовали закрыть на карантин. Однако родители детей, утверждает Наталья Стасенко, начальница отдела образования, выступили против закрытия заведения.

"Ко мне приехала целая делегация родителей из Лукомья и попросила не закрывать детсад на карантин, — говорит Наталья Стасенко. — К этим змеям уже привыкли в Лукомье и взрослые, и дети, потому что их там очень много. Через дней десять полоз отползет из деревни".

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Как выход из ситуации, руководство предложило еще раз сделать генеральную уборку на территории заведения и замазать все щели в самом здании.

"Примечательно, что большая популяция полоза желтобрюхого уже десятки лет живет именно в Лукомье, в соседних деревнях этой змеи нет. Да и вообще, на территории нашего района полоза нет нигде, кроме этого населенного пункта", – убеждает Наталья Стасенко.

Полоз желтобрюхий – хоть и неядовитая змея, но очень агрессивная и больно кусает, до крови. После укуса в ране могут оставаться мелкие зубы. В длину эта змея может достигать двух метров. Считается крупнейшей змеей в Европе. Примечательно, что в Украине этот вид обитает преимущественно в степи, но, вероятно, из-за изменения климата, поселился и в лесостепной зоне, к которой относится Полтавщина.

СПРАВКА. Чешуя желтобрюхого полоза гладкая, вокруг середины туловища – 19 рядов чешуек. У взрослых змей верхняя сторона тела серая или буроватая, нижняя – соломенно-желтая, без каких-либо пятен. Молодые особи имеют характерный рисунок. Питается полоз желтобрюхий грызунами – размером до сусликов, птицами, их яйцами, ящерицами, реже – другими змеями. Активен в светлое время суток. Он хватает добычу на ходу и часто поедает ее, даже не задушив, придавливая своим крепким туловищем к земле.

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Из зимних убежищ желтобрюхий полоз выходит в конце апреля – начале мая. Самка полоза откладывает 1 раз 7-15 яиц (это происходит в июне-июле). Молодежь появляется в конце августа-начале сентября. На зимовку в одно место собираются до 10 особей желтобрюхого полоза.

Этот вид внесен в Красную книгу Украины как уязвимый. Находится он и под особой охраной Бернской конвенции.