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    Королева драмы. Змея заперла австралийку в авто

    (обновлено: )15730
    Змея на лобовом стекле автомобиля напугала жительницу Австралии. Женщина заметила небольшое зеленое пресмыкающееся, когда проезжала город Хермит-Парк в штате Квинсленд.
    Видеоканал ViralHog на Youtube

    Она в панике съехала на обочину, остановилась и стала снимать змею на мобильный телефон.

    "Тут она повернулась, посмотрела мне прямо в глаза и высунула язык, — рассказывает автор видео. — Я запаниковала еще сильнее, потому что опаздывала и не знала, как буду выбираться из автомобиля".

    Она решила включить аварийную сигнализацию и медленно поехала по шоссе со змеей на капоте, названивая знакомым с работы. В итоге один из сослуживцев приехал к ней, чтобы помочь.

    "Он вылез из своей машины, долго смеялся, сфотографировал, как я не могу выйти, а потом взял змею в руки, отнес ее через дорогу и посадил на дерево возле поля для гольфа", — пояснила женщина.

    Ранее орнитологи сообщали, что количество змей в Киевской области увеличилась вдвое.

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