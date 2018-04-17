Королева драмы. Змея заперла австралийку в авто

Она в панике съехала на обочину, остановилась и стала снимать змею на мобильный телефон.

"Тут она повернулась, посмотрела мне прямо в глаза и высунула язык, — рассказывает автор видео. — Я запаниковала еще сильнее, потому что опаздывала и не знала, как буду выбираться из автомобиля".

Она решила включить аварийную сигнализацию и медленно поехала по шоссе со змеей на капоте, названивая знакомым с работы. В итоге один из сослуживцев приехал к ней, чтобы помочь.

"Он вылез из своей машины, долго смеялся, сфотографировал, как я не могу выйти, а потом взял змею в руки, отнес ее через дорогу и посадил на дерево возле поля для гольфа", — пояснила женщина.

Ранее орнитологи сообщали, что количество змей в Киевской области увеличилась вдвое.