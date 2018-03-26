Из ревности. Во Львове мужчине сожгли кислотой глаза

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Во Львове 47-летнего мужчину облили кислотой.

"Сегодня, 26 марта, в 9.50 в милицию поступило сообщение от медиков о том, что в одну из львовских больниц был доставлен 47-летний львовянин, которому поставлен диагноз «ожоги кислотой второй степени восьми процентов кожи головы и ожог глаз». Как установили правоохранители, на улице Чукарина около 9:00 утра, потерпевшего облил кислотой 53-летний бывший муж его сожительницы", — сообщает полиция Львовской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Подольске Одесской области мужчина во время ссоры нанес 25-летней жене проникающие ранения грудной клетки острым предметом и, пытаясь избежать ответственности, убежал к родственникам в Винницкую область.