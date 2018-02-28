В Закарпатье депутату от БПП сожгли магазин

Фото mukachevo.net

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В Берегово (Закарпатская область) вечером 27 февраля произошел пожар в магазине по ул. Мукачевской в центре города.

Прибывшая полиция установила, что магазин был подожжен неизвестными: в витрину бросили бутылку с зажигательной смесью.

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Оказалось, торговая точка принадлежит депутат Береговского горсовета от БПП Виктору Саенкову.

Издание Mukachevo.net сообщает, что буквально несколько недель назад Саенков стал объектом еще одного преступления: ему подожгли внедорожник Toyota RAV 4.

Ранее сообщалось, что трое неизвестных нанесли удар ножом в бедро бывшего депутата Тернопольского городского совета Игоря Турского. Ранее он и его двое коллег были со скандалом исключены из ВО "Свобода".

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