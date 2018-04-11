Появилось видео с места крушения вертолета в России

Режим ЧС ввели в Хабаровске после крушения там вертолета Ми-8, сообщает правительство Хабаровского края.

"Распоряжением правительства края в границах города Хабаровска введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера", — говорится в сообщении.

Оба черных ящика разбившегося в Хабаровске вертолета Ми-8 найдены, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

"Оба ящика найдены", — сказал собеседник агентства.

Вертолет авиакомпании "Восток" упал в среду в 11.30 (04.30 по Киеву), погибли шесть человек.

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