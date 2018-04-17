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    Происшествия

    Выросло число жертв трагической аварии в Кривом Роге

    (обновлено: )166414
    В момент аварии маршрутка №261 ехала из 95-го квартала в Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала Mazda, которая протаранила общественный транспорт.
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 1tv.kr.ua

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Кривом Роге утром во вторник произошла масштабная авария, при которой столкнулись легковое авто Mazda, маршрутка и автобус, перевозивший работник "Арселор Миттал".

    Столкновение маршрутки и автобуса в Кривом Роге: погибли 7 человек
    Видео Владимир Юрьев
    В масштабной аварии в Кривом Роге погибли семь человек

    В первые минуты после трагического ДТП сообщалось о семи погибших при столкновении. Позднее стало известно, что число жертв выросло до 8 человек.

    Также при аварии пострадали не менее 12 человек.

    "Первый Криворожский" опубликовал информацию о том, что в момент аварии маршрутка №261 ехала из 95-го квартала в Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала Mazda, которая протаранила общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса "АрселорМиттал".

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    В маршрутке при столкновении находилось много пассажиров. От удара семь человек погибли на месте происшествия, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Также сообщают о 12-17 пострадавших.

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