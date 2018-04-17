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    Общество

    В Кривом Роге объявлен траур по жертвам масштабного ДТП

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    Масштабное ДТП в Кривом Роге (5)

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    Мэрия Кривого Рога привлекла лучших медицинские специалисты для оказания помощи пострадавшим в аварии. Семьям погибших при ДТП будет оказана материальная помощь.
    Масштабная авария в Кривом Роге: погибли 7 человек
    Фото 1tv.kr.ua

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Среда, 18 апреля, объявлена траурным днем в Кривом Роге, заявил городского голова Юрий Вилкул.

    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Фото 0564.ua
    Масштабная авария в Кривом Роге: фото с места трагедии

    Утром во вторник в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус, который перевозил работников предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали.

    Мэрия Кривого Рога заявила, что для оказания помощи пострадавшим привлечены лучшие медицинские специалисты, коммунальное предприятие "Фармация" обеспечило больницы необходимыми лекарствами. Сообщается, что семьям жертв аварии будет оказана материальная помощь.

    Полиция уже открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли гибель нескольких лиц". Виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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