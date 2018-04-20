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    Жуткая авария в Кривом Роге. Подозреваемому 67 лет, он болен раком

    Тема:

    Масштабное ДТП в Кривом Роге (29)

    (обновлено: )153
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Подозреваемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Избрание меры пресечения жителю Кривого Рога, который обвиняется в ДТП, унесшем жизни 10 человек
    Избрание меры пресечения жителю Кривого Рога, который обвиняется в ДТП, унесшем жизни 10 человек
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    1kr.ua
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    1kr.ua
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    1kr.ua
    Подозреваемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Подозреваемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    1kr.ua
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    1kr.ua
    Избрание меры пресечения жителю Кривого Рога, который обвиняется в ДТП, унесшем жизни 10 человек
    Избрание меры пресечения жителю Кривого Рога, который обвиняется в ДТП, унесшем жизни 10 человек
    Фото 1tv.kr.ua
    Избрание меры пресечения жителю Кривого Рога, который обвиняется в ДТП, унесшем жизни 10 человек
    Избрание меры пресечения жителю Кривого Рога, который обвиняется в ДТП, унесшем жизни 10 человек
    Фото 1tv.kr.ua

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    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер

    В пятницу в Бабушинском районном суде Днепра избрали меру пресечения 67-летнему Александру Волкову. Его подозревают в совершении смертельной аварии в Кривом Роге 17 апреля. Тогда он за рулем Mazda протаранил маршрутку, в которой погибли 9 человек.

    Отметим, что у мужчины тяжелое онкологическое заболевание.

    Смотрите также: Опубликованы шокирующие кадры первых минут после аварии в Кривом Роге

    Заседание суда несколько раз переносили из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемого. После аварии его госпитализировали с обострением онкозаболевания. После начала слушания по делу о ДТП подозреваемому стало плохо. С ним работали медики.

    Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более десяти пострадали.

    Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал.

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