В Киеве, как на Диком Западе. Посетители стрип-клуба постреляли друг в друга

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на 24 января в стрип-клуба Chiky&Picky на улице Большая Васильковская, 5, произошла перестрелка между посетителями, сообщает "Инофрматор".

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"Выстрелы были слышны около 2 часов ночи. Как выяснили прибывшие на место происшествия полицейские, стрельба началась после ссоры нескольких посетителей стрип-клуба. В результате пострадали трое мужчин. На месте пострадавшим оказали первую медицинскую помощь: у одного из них было ранения головы, еще один посетитель отделался травмой носа. Несмотря на полученные травмы, пострадавшие были настроены весьма агрессивно и от комментариев отказывались", — говорится в сообщении.

По словам охранников стрип-клуба, все произошло на улице возле входа в заведение. Затем участники перестрелки отошли к арке у входа в Arena-City — там тоже остались следы крови.

Видео конфликта можно посмотреть здесь.

Информатор В Киеве посетители стрип-клуба устроили стрельбу

Ранее сообщалось о стрельбе на территории яхт-клуба "Сич" в Днепре.